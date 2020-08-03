Москва, , 12:32 — REGNUM Первые три строчки рейтинга наиболее высокооплачиваемых артистов России, который составил 3 августа журнал Forbes, заняли Сергей Шнуров, Егор Крид и Дима Билан.

«Как и в 2018-м, первое место среди звезд шоу-бизнеса занял Сергей Шнуров со своей группой «Ленинград», — сообщают составители рейтинга и уточняют, что доходы музыканта были ими оценены в $8,8 млн. При этом Шнурова назвали «олигархом среди наших артистов», который со своим музыкальным коллективом зарабатывает в среднем 150 тыс. за один концерт.

Вторым в списке стал певец Егор Крид, доход которого составил $6,9 млн и композиции которого пользуются неизменным успехом. Так, видеоклип на одну из композиций «Love is» из альбома «58» нынешнего года набрал около 22 млн просмотров на популярном видеохостинге YouTube.

Третье место у певца Димы Билана, являющегося единственным российским победителем музыкального конкурса «Евровидение» с доходом $6,8 млн. Последний альбом певца называется «Перезагрузка» и выпущен в 2020 году.

Также в топ-10 списка вошли — на четвертом месте рэпер Баста (Василий Вакуленко) с $6,6 млн дохода, на пятом — певец Филипп Киркоров ($6,6 млн), на шестом — певица Полина Гагарина ($6,4 млн), на седьмом — группа «Би-2» ($6 млн), на восьмом — певец Григорий Лепс ($5,3 млн), на девятом — рэпер Тимати (Тимур Юнусов, с доходом $5,1 млн) и на десятом телеведущий Иван Ургант ($5,1 млн).

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 24 июля издание Forbes Россия обнародовало рейтинг миллиардеров из России, которые смогли во время пандемии коронавирусной инфекции в наибольшей степени увеличить свое состояние.