Грозный, 3 августа 2020, 11:21 — REGNUM В Чечне отреставрируют пять объектов культурного наследия. На эти цели в 2020 году будет выделено около 111 млн рублей. Об этом рассказал премьер-министр Муслим Хучиев.
По его словам, уже начата реставрация Хаскалинской боевой башни — исторического объекта
Как отметил Хучиев, в Чечне за предыдущие пять лет было выделено из федерального бюджета на реставрацию объектов культурного наследия 117 млн рублей. На эти средства вдохнули вторую жизнь в восемь памятников истории, в том числе в комплекс сооружений города мертвых «Цой-педе».