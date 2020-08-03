Грозный, , 11:21 — REGNUM В Чечне отреставрируют пять объектов культурного наследия. На эти цели в 2020 году будет выделено около 111 млн рублей. Об этом рассказал премьер-министр Муслим Хучиев.

По его словам, уже начата реставрация Хаскалинской боевой башни — исторического объекта X—XII века. В селении Тусхарой Итум-Калинского района ведутся работы на Бечигской жилой башне XIV—XVI веков. Также работают реставраторы в Веденском районе, где приводится в порядок башня Дауда.

Как отметил Хучиев, в Чечне за предыдущие пять лет было выделено из федерального бюджета на реставрацию объектов культурного наследия 117 млн рублей. На эти средства вдохнули вторую жизнь в восемь памятников истории, в том числе в комплекс сооружений города мертвых «Цой-педе».