Чебоксары, , 09:58 — REGNUM В Чувашии в основном этапе сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ), который состоялся с 3 по 25 июля, приняли участие около 5 тыс. выпускников 2020 года, ещё более 500 выпускников не стали сдавать экзамены. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 3 августа, заявил на планёрке в правительстве министр образования республики Сергей Яковлев.

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По его словам, ЕГЭ сдавали 5405 человек, в том числе 4992 выпускника 11-х классов 2020 года и 413 выпускников прошлых лет.

«Особенностью экзаменационной кампании 2020 года стало то, что результаты ЕГЭ не влияли на получение аттестата о среднем общем образовании, а экзамены сдавали только те, кто планирует поступать в вузы. В связи с этим более 500 выпускников 11-х классов ЕГЭ не сдавали, выбрав различные траектории. Кто поступал в учреждения СПО (среднего профессионального образования, — прим. ИА REGNUM), кто-то устраивался на работу, кто-то ориентирован на прохождение срочной службы по призыву», — сказал Сергей Яковлев.

Таким образом, более 9,1% выпускников 2020 года довольствовались получением аттестата, не сдав сдавать ЕГЭ.

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Напомним, дополнительный период сдачи ЕГЭ пройдёт с 3 по 8 августа. В нем принимают участие выпускники, которые по уважительным причинам не смогли сдать или завершить экзамен в основной период ЕГЭ. По данным министерства образования, «примерное количество участников — 20 человек».

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии по результатам сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) сто баллов получили 72 выпускника, в том числе четыре человека набрали максимальное число баллов по двум предметам. За нарушения порядка проведения Единого государственного экзамена были аннулированы результаты у 11 выпускников, десять из которых имели при себе телефоны и шпаргалки, один человек сфотографировал контрольно-измерительный материал и впоследствии выложил в сеть интернет.

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