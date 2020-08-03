Чебоксары, , 07:57 — REGNUM Братские республики Чувашия и Татария могут стать ещё ближе: в столицах регионов предлагается назвать улицы в честь выдающихся чувашского и татарского деятелей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации главы Чувашии по итогам заседания круглого стола.

В Доме дружбы народов в Чебоксарах Cap.ru

В ходе обсуждения глава совета национально-культурной автономии татар Чебоксар Хайдяр Сафиуллин предложил обменяться названиями улиц с Казанью. В частности, одной из улиц в Чебоксарах присвоить имя татарского поэта Габдуллы Тукая, а в Казани, в свою очередь, назвать одну из улиц в честь выдающегося чувашского просветителя Ивана Яковлева.

По словам Сафиуллина, которые приводятся в сообщении, Татарский национальный конгресс готов взять на себя «установку памятника и мемориальной доски» в Казани.

Врио главы Чувашии Олег Николаев поддержал предложение, отметив, что «обсудим вопрос и запустим процесс согласования».

Отметим, в 2020 году Чувашия и Татария отмечают 100-летия со дня образования.

Напомним, Габдулла Тукай — татарский народный поэт, прозаик и критик, считается основоположником поэтической традиции нации, внёс вклад в сохранение и развитие татарского языка. Иван Яковлев — выдающийся чувашский просветитель, организатор народных школ, посвятивший свою жизнь просвещению родного народа, развитию культуры и росту национального самосознания чувашей.