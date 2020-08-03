Пекин, , 07:46 — REGNUM Пятнадцатый Китайский международный хоровой фестиваль (CICF) пройдет с 28 сентября по 31 октября текущего года в Пекине, сообщает агентство Синьхуа.

Фестиваль преимущественно будет проходить онлайн, включая живую трансляцию церемонии открытия, семинаров, оценку китайских хоров и онлайн-выступления хоров высшего уровня из-за рубежа.

В этом году фестиваль также призван подчеркнуть значение хоровой музыки в сфере народного благополучия и борьбы с бедностью в связи с тем, что именитые преподаватели поделятся своим опытом с хорами нищих районов страны как вживую, так и онлайн, сообщили организаторы.

Китайский международный хоровой фестиваль был учрежден в 1992 году, он привлек за все время существования более 2000 хоров со всего мира.