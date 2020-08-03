Новосибирск, , 07:39 — REGNUM В новосибирских парках вновь заработают аттракционы. Управление Роспотребнадзора и министерство промышленности Новосибирской области подготовят соответствующие документы.

«Реализуя стратегию точечных решений, погода хорошая, по прогнозу, хорошей она ещё будет достаточно долго, Новосибирск гуляет. Я считаю, что возможно принять решение об открытии аттракционов, которые расположены на улице», — заявил во время оперативного совещания сегодня, 3 августа, губернатор региона Андрей Травников. Его цитируют «НГС.Новости».

Уточняется, что посещение аттракционов будет возможно при соблюдении всех санитарных норм.