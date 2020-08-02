Лондон, , 06:20 — REGNUM Десять лучших сериалов из числа снятых в XXI веке назвали жители Великобритании. Результаты голосования были опубликованы 30 июля британским изданием Digital Spy.

Всего в голосовании приняли участие около трёх тысяч человек, им было предложено выбрать лучшие сериалы из 150 «претендентов», вышедших на телеэкраны после 2000 года. Первое место, с большим отрывом, заняла фэнтезийная драма «Игра престолов». Сериал включал 8 сезонов, они выходили на экран с 2011 по 2019 годы.

Второе место получил научно-фантастический сериал с элементами ностальгии по 80-м «Очень странные дела», рассчитанный на подростковую аудиторию. Бронзовым призёром стал телесериал о путешественнике во времени «Доктор Кто».

Полный список из десяти сериалов, признанных лучшими в текущем столетии выглядит следующим образом:

1. «Игра престолов"2. «Очень странные дела"3. «Доктор Кто"4. «Шерлок"5. «Во все тяжкие"6. «Лучший пекарь Британии"7. «Убивая Еву"8. «Гевин и Стейси"9. «По долгу службы"10. «Чернобыль»

Ранее ИА REGNUM сообщало о планах НВО cнять приквел телесериала «Игра престолов». Предполагается, что шоу выйдет на экраны в 2022 году.

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