Москва, , 16:04 — REGNUM Свой комментарий по поводу ухода их московского театра «Современник» актера Сергея Гармаша дала народная артистка РФ Лия Ахеджакова. Ее слова 1 августа приводит РИА Новости.

«Я очень переживаю, что это с Серёжей случилось, потому что это пятно он никогда не смоет», — заявила она.

Также Ахеджакова отметила, что она не видит ничего ужасающего в происходящем в театре, возглавляемом «замечательным человеком» — Виктором Рыжаковым.

«Он пришёл на сбор труппы, предложив нам на три сезона прекрасные планы с замечательными драматургами и режиссерами. У него хорошие проекты», — отметила артистка.

Также она подчеркнула, что в связи с пандемией коронавируса театр находится в «страшном капкане», и его судьба совершенно неясна и ничего не понятно.

«Но у нас есть проекты на случай, если все-таки осенью можно будет пригласить зрителей. У Рыжакова интересные задумки, я бы, будь помоложе, ожила бы на них! И нам всем есть в них место», — уточнила Ахеджакова.

Также она сказала, что Рыжаков является известным режиссером со множеством наград, и посетовала, что если бы многие ушедшие от нас актеры театра «Современник» были бы живы, в театре не царила бы такая атмосфера.

«Я бы хотела, чтобы Серёжа, которого я знаю почти 40 лет, чтоб он посмотрел на себя со стороны», — заключила актриса.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 31 июля стало известно, что ведущий актер московского театра «Современник» Сергей Гармаш покинул его. Об этом он сам сообщил в открытом письме, которое направил в чат сотрудников театра.