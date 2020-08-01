Таруса, Калужская область, , 15:36 — REGNUM В Тарусской картинной галереи Калужской области 1 августа открылась выставка произведений живописи и графики «Связь времён» из частных собраний Москвы. Об этом рассказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM директор галереи, искусствовед Елена Варёнова.

В картинной галерее Chtogde40.ru

По её словам, в уникальной экспозиции представлено 55 работ русских и советских художников XIX—XX веков: Ивана Айвазовского, Василия Бакшеева, Виктора Борисова-Мусатова, Михаила Врубеля, Натальи Гончаровой, Ольги Делла-Вос-Кардовской, Ивана Куликова, Исаака Левитана, Сергея Пичугина, Василия Поленова, Николая Сергеева-Коробова, Зинаиды Серебряковой, Ивана Шишкина и других.

«Уникальный вернисаж организован Международной ассоциацией антикваров и арт-дилеров (МКААД) в рамках региональных проектов «Большое искусство — малым городам» и «Москва — Таруса». Выставка «Связь времён» в Тарусской картинной галерее продлится до 28 августа», — сказала Елена Варёнова.

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