Киев, , 11:31 — REGNUM Американская развлекательная компания Netflix начала снимать на Украине комедийный боевик о политических интригах на государственном уровне «The Last Mercenary». Об этом 31 июля на своей странице в социальной сети Facebook написал министр культуры Украины Александр Ткаченко.

По словам Ткаченко, львиная часть съемок будет происходить в украинской столице, также съемки будут и в Париже.

«По сюжету события будут разворачиваться во Франции. Среди главных актеров — Жан-Клод Ван Дамм и Альбан Иванов», — написал министр культуры.

Ткаченко добавил, что съемки киноленты уже стартовали и продлятся до осени. Продюсерами боевика являются Влад Ряшин, Жан-Шарль Леви и Олиас Барко, режиссер — Давид Шарон, а оператор-постановщик Тьерри Арбогаст.

Читайте также: На Украине поставили задачу — показывать фильмы на украинском языке в РФ