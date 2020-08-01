Нью-Йорк, США, , 10:16 — REGNUM Американский актёр Джеффри Дин Морган мечтает об отдельном фильме о приключениях Нигана из «Ходячих мертвецов». Об этом 31 июля сообщил портал ComicBook.

На сольный фильм о Нигане актёра вдохновил комикс Negan Lives, выпущенный 1 июля 2020 года. Морган отметил, что он с удовольствием сыграл бы в подобной картине, но разговора о её съёмках пока не было.

Напомним, Ниган — это популярный персонаж из комикса и сериала «Ходячие мертвецы». Является главным антагонистом седьмого сезона шоу.

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