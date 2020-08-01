Мадрид, , 10:04 — REGNUM Netflix объявила, что пятый сезон испанского сериала «Бумажный дом» станет последним. Об этом сообщалось 31 июля на странице компании в Twitter.

https://twitter.com/netflix/status/1289214267640565760

По словам представителей сервиса, в пятом сезоне «ограбление подойдёт к концу». Дополнительные подробности работы над сериалом пока не сообщаются.

Напомним, «Бумажный дом» — это популярный испанский сериал о группе авантюристов, которая пытается провернуть самое дерзкое ограбление в истории. Спустя несколько лет после премьеры шоу начало выходить на Netflix.

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