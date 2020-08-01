Нью-Йорк, США, , 09:31 — REGNUM Netflix объявила о разработке фильма по мотивам игры Beyond Good & Evil. Об этом 1 августа сообщается на странице компании в Twitter.

https://twitter.com/NXOnNetflix/status/1289309525883805696

Вероятно, Netflix занимается адаптацией предстоящего сиквела Beyond Good & Evil, так как в публикации компании говорится об «эпическом приключении космических пиратов». Режиссёром проекта выступит Роб Леттерман («Детектив Пикачу»).

Напомним, оригинальная Beyond Good & Evil была выпущена компанией Ubisoft в 2003 году. Анонс сиквела состоялся в 2017 году — дата релиза всё ещё неизвестна.

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