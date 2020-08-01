Москва, , 08:00 — REGNUM Актриса Чулпан Хаматова прокомментировала уход из театра «Современник» народного артиста России Сергея Гармаша. Соответствующее заявление она сделала в интервью РБК.

Напомним, что Гармаш объявил о намерении уйти из театра «Современник», так как ситуация в культурном учреждении сложилась «чудовищная». Ответственность за эту ситуацию Гармаш возлагает на нового художественного руководителя театра Виктора Рыжакова.

Так, Гармаш раскритиковал проект «Диалоги «Современника». Война и мир», который был запущен к юбилею Победы в Великой Отечественной войне. некоторые прозвучавшие в проекте высказывания, по мнению Гармаша, являются «кощунством, провокацией и даже преступлением».

Хаматова заявила, что не считает сложившуюся в театре «Современник» ситуацию «катастрофической, чудовищной». По мнению актрисы, новый художественный руководитель Виктор Рыжаков просто не успел себя проявить, так как назначен он был в конце 2019 года, а затем грянула пандемия коронавируса и театра был закрыт на карантин.

«Это выбор Сергея Гармаша. У нас у всех разные эстетические взгляды на то, каким должен быть театр, какие должны быть высказывания. И если человек как художник не может согласиться с другим художником — значит он выбирает другой путь», — сказала Хаматова.