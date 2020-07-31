Тамбов, 31 июля 2020, 17:12 — REGNUM Федеральный институт оценки качества образования отнес систему образования Тамбовской области к числу лучших в стране, в Центральном федеральном округе регион уступает только Москве. Об этом ообщил сегодня, 31 июля, глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в ходе своего выступления с отчетным докладом перед депутатами Тамбовской областной думы.

Александр Никитин на открытии новой школы
Александр Никитин на открытии новой школы
Tambov.gov.ru

По словам губернатора, при оценке качества образования учитывались самые разные факторы. В их числе высокий индекс поступления тамбовских выпускников в ведущие вузы, место лицеев в числе лучших школ России, развивающееся олимпиадное движение, все ресурсы, которые были созданы в регионе, в том числе в рамках нацпроекта «Образование». В связи с этим он поблагодарил всех педагогов, работников системы образования области за труд, вложенные усилия, которые позволяют региону постоянно быть в числе лидеров.

Как считает Александр Никитин, на данный момент важная тема — практические механизмы по формированию кадрового потенциала регионов.

«Глава государства нацеливал на то, «чтобы у вузов и университетов были подлинные программы развития», и «не просто документы, а коллективные цели, поддержанные регионами в лице губернаторов». Привожу этот крайне важный посыл сегодня специально для наших тамбовских вузов. Это потребует корректировки либо разработки вновь университетских программ развития, синхронизированных со Стратегией социально-экономического развития региона и ее приоритетными направлениями, в рамках которых сегодня нужны новые прорывные технологические проекты и подготовленные кадры», — отметил губернатор.

По его мнению, в этом направлении сделано немало. В конце прошлого года на базе Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина был открыт университетский технопарк. Сейчас это место, в котором осуществляется коммерциализация разработок и технологий ведущих научных школ Тамбовщины. На его базе реализуются инновационные проекты в сфере применения беспилотной авиации в различных секторах экономики, информационных технологий, биотехнологий, «умных технологий» для городов и многое другое.

Александр Никитин подчеркнул, что созданная «точка кипения» Агентства стратегических инициатив буквально в первые месяцы работы стала лидером по проведению мероприятий среди аналогичных подразделений в других регионах.

В настоящее время в регионе созданы предпосылки к интеграции производственных, научных и образовательных потенциалов участников химического кластера. Интегрирующим началом является инжиниринговый центр, созданный в Тамбовском государственном техническом университете.

Знаковым для области является проект создания инновационного научно-технологического центра «Мичуринская долина». Он должен иметь статус федерального. Сейчас проект соответствующего постановления правительства РФ направлен в федеральные министерства.