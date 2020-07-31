Тамбов, , 17:12 — REGNUM Федеральный институт оценки качества образования отнес систему образования Тамбовской области к числу лучших в стране, в Центральном федеральном округе регион уступает только Москве. Об этом ообщил сегодня, 31 июля, глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в ходе своего выступления с отчетным докладом перед депутатами Тамбовской областной думы.

Александр Никитин на открытии новой школы Tambov.gov.ru

По словам губернатора, при оценке качества образования учитывались самые разные факторы. В их числе высокий индекс поступления тамбовских выпускников в ведущие вузы, место лицеев в числе лучших школ России, развивающееся олимпиадное движение, все ресурсы, которые были созданы в регионе, в том числе в рамках нацпроекта «Образование». В связи с этим он поблагодарил всех педагогов, работников системы образования области за труд, вложенные усилия, которые позволяют региону постоянно быть в числе лидеров.

Как считает Александр Никитин, на данный момент важная тема — практические механизмы по формированию кадрового потенциала регионов.

«Глава государства нацеливал на то, «чтобы у вузов и университетов были подлинные программы развития», и «не просто документы, а коллективные цели, поддержанные регионами в лице губернаторов». Привожу этот крайне важный посыл сегодня специально для наших тамбовских вузов. Это потребует корректировки либо разработки вновь университетских программ развития, синхронизированных со Стратегией социально-экономического развития региона и ее приоритетными направлениями, в рамках которых сегодня нужны новые прорывные технологические проекты и подготовленные кадры», — отметил губернатор.

По его мнению, в этом направлении сделано немало. В конце прошлого года на базе Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина был открыт университетский технопарк. Сейчас это место, в котором осуществляется коммерциализация разработок и технологий ведущих научных школ Тамбовщины. На его базе реализуются инновационные проекты в сфере применения беспилотной авиации в различных секторах экономики, информационных технологий, биотехнологий, «умных технологий» для городов и многое другое.

Александр Никитин подчеркнул, что созданная «точка кипения» Агентства стратегических инициатив буквально в первые месяцы работы стала лидером по проведению мероприятий среди аналогичных подразделений в других регионах.

В настоящее время в регионе созданы предпосылки к интеграции производственных, научных и образовательных потенциалов участников химического кластера. Интегрирующим началом является инжиниринговый центр, созданный в Тамбовском государственном техническом университете.

Знаковым для области является проект создания инновационного научно-технологического центра «Мичуринская долина». Он должен иметь статус федерального. Сейчас проект соответствующего постановления правительства РФ направлен в федеральные министерства.