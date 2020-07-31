Москва, , 16:49 — REGNUM Актер Сергей Гармаш покинул театра «Современник». Об этом он сам сообщил в открытом письме, которое направил в чат сотрудников театра, пишет газета «Московский Комсомолец».

Гармаш пишет, что принятое решение об уходе далось ему очень тяжело. Коллектив театра был шокирован сообщением Гармаша и долгое время его никто не комментировал.

Причиной своего ухода из театра Гармаш назвал сложившуюся в культурном учреждении «чудовищную ситуацию». Гармаш посетовал, что кабинет покойной Галины Волчек, которая была художественным руководителем «Современника» до своей смерти, был «разрушен мгновенно».

«Выпущены Диалоги, посвящённые юбилею Победы, часть высказываний прозвучавших внутри них я иначе как кощунством, провокацией и даже преступлением назвать не могу. Потому что Победа и Великая Отечественная война есть факт истории, которым пронизана моя и не только моя жизнь, это мое кино, моя литература, на которой вырос и моя память», — пишет Гармаш.

Актер раскритиковал художественного руководителя театра Виктора Рыжакова.

«Не могу поступить иначе, потому что помню все, что сказал у гроба Волчек. И если не могу это подтвердить и осуществить, я ухожу», — написал Гармаш своим коллегам.

Стоит отметить, что в театре «Современник» Гармаш служит с 1984 года.