Екатеринбург, , 15:06 — REGNUM Артисты цирка Филатовых инициировали в Нижнем Тагиле (Свердловская область) флешмоб «Луч солнца». Об этом сообщили в Нижнетагильском государственном цирке.

Номер в память о легендарном клоуне Олеге Попове сняли на видео. 31 июля известному артисту могло бы исполниться 90 лет.

В видеоролике участники флешмоба передают лучи света друг другу с помощью своей ловкости и средств монтажа. В номере также приняли участие животные и даже птицы.

Как сообщало ИА REGNUM, с середины марта 2020 года Нижнетагильский цирк, как и другие учреждения культуры Свердловской области, отменил все представления из-за пандемии COVID-19.

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