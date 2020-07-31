Иркутск, , 13:34 — REGNUM Из-за сложной ситуации с распространением коронавируса муфтий Иркутской области Фарид Мингалиев рекомендовал верующим встречать Курбан-Байрам дома. Его слова цитирует «Вести-Иркутск».

Фарид Мингалиев напомнил, что каждая мусульманская семья верующая должна принести жертвоприношение — приобрести мясо жертвенного животного, приготовить и раздать нуждающимся, бедным, угощать гостей.

«Но в этот раз мы, конечно, предостерегаем, чтобы верующие старались не ходить в гости. А только вместе со своими ближайшими родственниками отмечали этот праздник», — подчеркнул муфтий. По его словам, утром, 31 июля, верующим показали в социальных сетях праздничную молитву в онлайн-режиме.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 31 июля отмечается один из главных мусульманских праздников Курбан-байрам. Его празднуют по всему миру через 70 дней после завершения священного месяца Рамадана.

Во время празднования Курбан-байрама верующие совершают хадж по местам, связанным с этой религиозной историей — посещают священные для мусульман города Мекку и Медину. Основным ритуалом в Курбан-байрам является жертвоприношение барана. Оно проходит в мечетях после утреннего намаза.

По данным переписи населения 2016 года, в Забайкалье постоянно проживает примерно 24−27 тысяч мусульман. В основном это представители башкирской, татарской, азербайджанской, узбекской и кыргызской диаспор.