Архангельск, , 12:18 — REGNUM Фестиваль «К сердцу Севера: от Ладоги до Онеги» стартовал в Архангельской области 18 июля, он продлится до 5 августа. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

Мероприятие проводится в рамках проекта «Дорогами Ломоносова». Стартовал фестиваль в городе Олонце, а завершится он в Антониево-Сийском монастыре, который отмечает 500-летие.

В текущем году маршрут фестиваля проходит по заповедникам, заказникам и национальным паркам, его участники познакомятся с природой и культурой Карелии, Вологодской, Ленинградской, Архангельской областей. Маршрут из Олонца идёт через Лодейное поле, Подпорожье, село Ошта, Вытегру, Пудож, Макарьевскую пустынь, село Ошевенское, Каргополь.