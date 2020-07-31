Москва, , 11:32 — REGNUM Новый роман российского писателя Виктора Пелевина, получивший название «Непобедимое солнце», выйдет 27 августа. Об этом сообщает пресс-служба издательской группы «Эксмо».

Книга также будет доступна в электронном виде иаудиоформатена сайте издательства и на интернет-ресурсе «ЛитРес».

Детали сюжета будущего романа Пелевина пока не раскрываются.

Виктор Пелевин — один из известнейших современных российских писателей. В последние годы писатель взял за основу выпускать новый роман каждый год — как правило, ближе к осени.