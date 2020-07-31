Лос-Анджелес, США, , 10:45 — REGNUM Продюсерская компания Леонардо Ди Каприо Appian Way займётся созданием сериала по мотивам романа Олдоса Хаксли «Остров». Об этом 30 июля сообщило издание Variety.

Ди Каприо вместе со своим отцом и главой компании Appian Way Дженнифер Дэвиссон выступят продюсерами сериала. Дата начала съёмок пока не сообщается.

Напомним, «Остров» — это последний роман, написанный Олдосом Хаксли. В нём рассказывается о таинственном острове недалеко от Индонезии.

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