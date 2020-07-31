Токио, , 10:19 — REGNUM Рина Саваяма раскритиковала две музыкальные премии Великобритании за то, что они не допускают ее до участия в конкурсах из-за отсутствия британского гражданства, сообщает газета Mainichi.

29-летняя певица родилась в Японии, но 25 лет своей жизни прожила в Великобритании и считает себя англичанкой. По словам Рины Саваямы, у нее нет британского паспорта лишь потому, что Япония не допускает двойного гражданства, а ей не хотелось бы терять связь с родственниками, живущими на родине.

В интервью журналу Vice Рина Саваяма обвинила музыкальные премии Mercury Prize и Brit Awards в несправедливости к себе как к артисту. «Как раз члены жюри и должны понимать, что именно различия и обилие возможностей воплощают всю суть британской нации» — сказала певица в интервью.

В своем Twitter певица призвала изменить требование музыкальных премий о гражданстве, добавив, что многие артисты-иммигранты вносят значительный вклад в культуру и экономику Великобритании.

В ответ на заявления певицы представитель Британской ассоциации производителей фонограмм, организующей обе премии, сказал: «как Mercury Prize, так и Brit Awards стремятся быть настолько инклюзивными, насколько это возможно».