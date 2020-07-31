Нью-Йорк, США, , 09:31 — REGNUM Netflix и Ubisoft работают над созданием аниме-сериала по мотивам серии игр Splinter Cell. Об этом 30 июля сообщило издание Variety.

Сценаристом и исполнительным продюсером сериала выступит Дерек Колстад («Джон Уик»). Ожидается, что в новом проекте по Splinter Cell будет 16 эпизодов, разделённых на два сезона.

Напомним, Splinter Cell — это популярная серия игр в жанре «стелс-экшена» о приключениях секретного агента Сэма Фишера. Первая часть франшизы вышла в 2002 году.

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