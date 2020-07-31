Южно-Сахалинск, , 04:25 — REGNUM Кинофестиваль «Край света» всё-таки состоится в этом году на Сахалине, но с учётом мер безопасности для недопущения распространения коронавирусной инфекции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве области.

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В этом году организаторы изменили название кинофестиваля — вместо «Край света. Восток», будет «Край света 2020». Мероприятие состоится с 21 по 28 августа.

Для зрителей будут организованы как онлайн трансляции фильмов, так и показы в кинотеатрах. Будут представлены 4 фестивальные программы, в рамках которых покажут около 30 фильмов.

Для участия в мероприятиях в островной регион прилетят генеральный продюсер фестиваля, актёр и режиссёр Алексей Агранович и программный директор Алексей Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, у Международного кинофестиваля «Восток & Запад. Классика и авангард», который пройдет 21−26 августа в Оренбуржье, новый программный директор — Роман Дорофеев.