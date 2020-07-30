Курган, 30 июля 2020, 20:27 — REGNUM В Кургане памятник Ленину на улице Карбышева стоит без кисти руки. Из монумента торчит арматура, краска слезла и он стремительно разрушается, сообщает ИА «Красная Весна».
Судя по официальному ответу горадминистрации Кургана на запрос издания, памятник Ленину на ул. Карбышева, 52 непонятно к какому бюджетному ведомству относится.
Земельный участок, на котором расположен монумент, передан на баланс детского сада № 74 в постоянное пользование, но без памятника. Поэтому если детсад возьмётся ремонтировать монумент, то это будет нецелевым расходованием бюджетных денежных средств.