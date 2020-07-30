Вашингтон, , 17:44 — REGNUM Студия Pixar анонсировала свой новый полнометражный мультфильм под названием «Лука». Об этом 30 июля сообщает «Мир Фантастики».

«Лука» расскажет историю мальчика, который проводит беззаботное лето в итальянской Ривьере и находит себе нового лучшего друга. Вскоре весёлые каникулы омрачает страшный секрет — оказывается, что новый товарищ Луки на самом деле является монстром из морских глубин.

Режиссёром картины выступит Энрико Касароса, известный по короткометражному фильму «Луна». «Лука» станет для него дебютной работой в новой должности.

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