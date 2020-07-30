Токио, , 17:37 — REGNUM Компания Lionsgate выпустит особое издание аниме-фильма «Призрак в доспехах» с разрешением 4K Ultra HD и поддержкой Dolby Vision и Dolby Atmos. Об этом 30 июля сообщает «Игромания».

Выход специального издания приурочен к 25-летию оригинального фильма. Приобрести улучшенную версию «Призрака в доспехах» можно будет 8 сентября 2020 года.

Напомним, «Призрак в доспехах» — это популярная научно-фантастическая манга Сиро Масамунэ и серия одноимённых аниме-проектов. Впервые была опубликована в 1989 году.

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