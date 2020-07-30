Рязань, , 16:19 — REGNUM III Форум древних городов проходит в Рязанской области с 30 июля по 1 августа 2020 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В связи с эпидемиологической ситуацией мероприятия состоятся в онлайн-формате.

Форум начался с волонтёрского десанта: в древних населённых пунктах региона прошли субботники на объектах культурного наследия и встречи с краеведами. В рамках программы форума запланированы научная конференция, пленарное заседание, круглые столы, арт-проекты. В Рязанском областном центре народного творчества будет работать этноплощадка, телеканал ТКР и официальный паблик правительства региона в социальной сети покажет видеопутешествие по древним городам и селам Рязанской области. В онлайн-формате также пройдёт деловая игра для самозанятых «Время действий», творческие коллективы учреждений культуры Рязанской области в видеоформате представят зрителям лучшие программы об истории и традициях региона, а также яркие концертные номера.

На форуме обсуждают насущные проблемы древних поселений, развитие туризма, этнографии, участники знакомятся с лучшими практиками сохранения культурного наследия, обмениваются опытом, в том числе с зарубежными городами-побратимами.