Сеул, , 15:59 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали рост числа публичных библиотек. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства культуры, спорта и туризма и Корейского института культуры и туризма (KCTI).

Согласно опубликованным данным, на конец 2019 года в стране насчитывалось 1134 публичные библиотеки, что на 38 учреждений больше по сравнению с годом ранее.

Известно, что наибольшее число культурно-образовательных учреждений расположено в провинции Кёнгидо (277 библиотек), за ней следуют Сеул (180 библиотек), провинция Кёнсан-Намдо (72 библиотеки), провинция Чолла-Намдо (70 библиотек), провинция Кёнсан-Пукто (66 библиотек), провинция Чхунчхон-Намдо (63 библиотеки).

Число книг в библиотеках также увеличилось на 3,3%, до 115,08 млн экземпляров, число сотрудников — на 982 человека, до 17 558 человек, число посетителей — на 2,4%, до 284,41 млн человек.

Публичная библиотека, общественная библиотека — культурно-образовательное учреждение, имеющее широкий диапазон ресурсов и услуг для населения в целом и, таким образом, отличающееся от всех других библиотек.