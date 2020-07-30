Москва, , 15:52 — REGNUM Во всех цирках России 31 июля пройдет акция Лучик солнца» в честь 90-летия известного клоуна Олега Попова. Акцию проводит Росгосцирк, сообщили в Минкультуры РФ.

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Старт акции будет дан 12:00 по мск в Самарском цирке, который носит имя Олега Попова. Также её флешмобом поддержат артисты Росгосцирка в соцсетях.

Завершится акция «Луч солнца» в цирке Ростова-на-Дону. Там в 2016 году состоялось последнее выступление Олега Попова с программой «Пусть всегда будет солнце».

Как сообщало ИА REGNUM, народный артист СССР клоун Олег Попов скончался 2 ноября 2016 года в Германии. Его имя занесено в Книгу рекордов Гиннесса как самого популярного клоуна на планете.

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