Уфа, , 15:18 — REGNUM Съемки детективного сериала проходят в Уфе. Об этом 30 июля сообщает пресс-служба МВД по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, режиссером фильма «Сережки с сапфирами» является Алексей Праздников, а сценаристом — Вера Шер. Часть съемок проходит в городском УМВД РФ, поэтому на ул. Шафиева, 4 оборудовали съемочную площадку.

Отмечается, что главные роли в этом фильме исполняют Семён Арзуманов, Константин Стрельников, Татьяна Арнтгольц и Максим Митяшин. И местные жители могли наблюдать за их работой.

Сообщается, что премьера сериала состоится на канале «ТВ Центр».

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