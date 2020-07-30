Екатеринбург, , 14:55 — REGNUM Артисты Свердловской филармонии организуют несколько концертов в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе музыкального учреждения.

Проект «Воздушный сезон с Филармонией» стартует 1 августа 2020 года в 19:00. На центральной сцене парка пройдёт несколько «общедоступных концертов классической музыки».

В ЦПКиО выступят все коллективы филармонии. 1 и 2 августа начнётся презентация проекта с участием Уральского академического филармонического оркестра. Вход свободный.

Как сообщало ИА REGNUM, как и другие культурные учреждения Свердловской области, во время пандемии COVID-19 в Свердловской филармонии не проводилось публичных мероприятий.

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