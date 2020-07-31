Москва, , 03:01 — REGNUM Лето, тепло, и хочется на море. Но если моря нет — то можно посмотреть на фонтаны. Особенно когда они такие красивые, как в Москве. Фотографиями с прогулки к самым красивым столичным фонтанам делится корреспондент ИА REGNUM Дарья Антонова.

Фонтан Витали́ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Рейтинг составить сложно, но в число самых красивых фонтанов точно вошел бы фонтан Витали. Один из самых старых в столице, он стоит на Театральной площади с 1835 года, и назван по фамилии своего скульптора. Четыре амура, которые окружают гранитную чашу, — символы комедии, трагедии, поэзии и музыки.

Фонтан Витали́ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Еще одна работа итальянского скульптора Джованни Витали — Никольский фонтан, получивший такое название потому, что находится рядом с Никольскими воротами Китай-города. Четыре фигуры, которые держат чашу, представляют собой российские реки Волгу, Дон, Днепр и Неву. Из-за реконструкции Лубянской площади в 1935 году фонтан было решено перенести к зданию Российской академии наук, и хотя его хотят реконструировать, пока дальше слов дело не дошло, и фонтан сейчас бездействует.

Никольский фонтан Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ну, а один из самых больших фонтанов столицы — Светомузыкальный фонтан в Цырицыно, который украшает город с 2007 года. Диаметр сооружения — целых 52 метра, а под музыку поднимаются на высоту до 15 метров более 900 струй воды. В народе фонтан называют «танцующим» или «поющим».

Светомузыкальный фонтан в Царицыно вечером Дарья Антонова © ИА REGNUM

Читайте статью Дарьи Антоновой «Как выглядят самые красивые фонтаны Москвы — фоторепортаж».