Нью-Йорк, США, , 14:20 — REGNUM Сегодня, 30 июля, на Netflix состоялась премьера анимационного сериала «Трансформера: Война за Кибертрон». Все эпизоды нового шоу уже доступны на сервисе.

В первую часть сериала с подзаголовком «Осада» вошли шесть эпизодов. Посмотреть все серии можно с русскими субтитрами.

Напомним, «Война за Кибертрон» посвящена сражению автоботов и десептиконов на их родной планете. Сериал будет состоять из четырёх сюжетных частей.

Читайте ранее в этом сюжете: Студия IM Global готова начать съёмки сериала «Судья Дредд»