Ульяновск, , 12:35 — REGNUM В Ульяновской области учителя, которые стали победителями в федеральных профессиональных конкурсах, получат из бюджета средства на покупку жилья. Это решение поддержали депутаты Законодательного собрания, сообщается на сайте парламента.

Изменения будут внесены в региональный закон «Об образовании». Согласно новой редакции, 2,3 млн рублей будет предоставляться победителям всероссийских конкурсов «Учитель года России», «Воспитатель года России», «Сердце отдаю детям» (для педагогов дополнительного образования) и международного чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills. Данные средства из регионального бюджета предназначены на покупку жилья.

Уточняется, что закон вступит в силу в 2021 году и право на получение выплаты будет только у тех педагогов, кто постоянно проживает на территории Ульяновской области.

Напомним, в 2020 году в Ульяновской области вступил в силу закон о статусе педагога.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе был подписан указ «О повышении престижа деятельности педагогических работников, осуществляющих классное руководство в общеобразовательных организациях в Ульяновской области». Он предусматривает, в частности, выплату субсидий школам за подготовку призёров конкурса «Самый классный классный» и учреждение двух новых званий.

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