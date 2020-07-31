Наталья Стрельцова, 31 июля 2020, 09:54 — REGNUM Усадьба Пехра-Яковлевское расположена в Подмосковье, на востоке от Москвы, в Балашихинском городском округе. Как устроена усадьба и как совмещены природный парк с придомовым, какие здания сохранились, а какие разрушаются, можно посмотреть в фоторепортаже ИА REGNUM.

Восточный флигель и колоннада
Восточный флигель и колоннада
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Архитектурно-парковый ансамбль усадьба Пехра-Яковлевская — это памятник федерального значения, который охраняется государством. В настоящее время находится в ведении Российского государственного аграрного заочного университета (РГАЗУ).

Усадьба XVIII века принадлежала князьям Голицыным. Была построенная в деревне Яковлевское на левом берегу реки Пехорки. Князья владели усадьбой более двухсот лет. Деревня Яковлевское располагалась на Владимирской дороге — ныне Горьковское шоссе. Постепенно деревня разрослась, и в ней построили деревянную усадьбу в два этажа, в последствии, после пожара, главный дом перестроили в три этажа из кирпича.

Преображенский храм
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Преображенский Храм
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Преображенский храм
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Преображенский Храм
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Преображенский Храм
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Указатель Усадьба Пехра Яковлевское
Указатель Усадьба Пехра Яковлевское
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Сменяющие друг друга наследники добавляли в благоустройство усадьбы каждый свое. На территории усадьбы построен храм, сейчас это действующий Преображенский храм.

Архитектурный ансамбль состоит из главного здания усадьбы, двух флигелей, колоннады, объединяющей их с главным домом. По бокам от главного корпуса расположены два корпуса. Предположительно, в них располагались театр и оранжерея.

Здание театра при Усадьбе Пехра Яковлевское
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Скульптура льва у входа в зданеие театра Усадьбы Пехра Яковлевское
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Колонны украшают здание театра Усадьбы Пехра Яковлевское
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Украшение на здании театра Усадьбы Пехра Яковлевское
Украшение на здании театра Усадьбы Пехра Яковлевское
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

За главным домом расположен парадный сад, ограниченный полукруглой лестницей, которая украшена скульптурами сфинксов. Сохранились старые фотографии, где рядом со скульптурами сфинксов были установлены скульптуры львов.

Внутри двора растут яблони, красивые кустарники и расположена сцена. Когда-то на этом месте был фонтан.

Восточный флигель
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Восточный флигель и колоннада
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Западный флигель и колоннада
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Южный фасад главного здания усадьбы
Южный фасад главного здания усадьбы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Северный фасад главного дома
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Северная сторона главного дома Усадьбы Пехра-Яковлевское
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Северный фасад главного дома
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Территория усадьбы не ограничивается только зданиями, здесь большой парк, разграниченный аллеями. Жители ближайших районов любят здесь прогуливаться, заниматься спортом и просто встречаться со знакомыми. Фотографы приезжают и устраивают фотосессии в старинной усадьбе.

В глубине парка можно пройтись до мостика через реку Пехорка или свернуть в сторону, где расположена Лисья гора. Местные экскурсоводы рассказывают интересные загадочные истории, приоткрывая тайны парка.

Восточная сторона главного дома Усадьбы Пехра-Яковлевское
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Западная сторона главного дома
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Западный фасад главного дома усадьбы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Западная сторона главного дома без штукатуркии
Западная сторона главного дома без штукатуркии
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На втором этаже основного дома раньше был балкон с выходом на восточную колоннаду
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Западная колонада у главного дома Усадьбы Пехра-Яковлевское
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Восточная колоннада у главного дома Усадьбы Пехра-Яковлевское
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Колоннада поросла травой
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Разрушение восточной колоннады
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Восточная колоннада у главного дома Усадьбы Пехра-Яковлевское
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Восточная колоннада у главного дома Усадьбы Пехра-Яковлевское
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Главное здание усадьбы, оранжерея и колоннады постепенно разрушаются и нуждаются в реконструкции. Часть зданий поддерживается в хорошем состоянии, так как в них расположена воскресная школа.

Сфинкс
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Сфинкс. Каменная лестница напротив главного дома во внутреннем дворике усадьбы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ступеньки разрушаются. Каменная лестница напротив главного дома во внутреннем дворике усадьбы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Водонапорная башня
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Водонапорнарая башня на территории усадьбы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Зимняя оранжерея. Северная сторона
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Внутренний двор зимней оранжереи, здесь раньше были садовые гряки
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Добраться из Москвы можно на автомобиле по Горьковскому шоссе до перекрестка с Леоновским шоссе или на маршрутке от метро «Новогиреево» или от метро «Партизанская» до остановки РГАЗУ.

Алея в парке
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Парк
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Катальная горка в парке усадьбы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Конюшня на территории усадьбы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Дуб, рассеченный молнией, распускает листву каждый год
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM