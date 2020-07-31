Наталья Стрельцова, 31 июля 2020, 09:54 — REGNUM Усадьба Пехра-Яковлевское расположена в Подмосковье, на востоке от Москвы, в Балашихинском городском округе. Как устроена усадьба и как совмещены природный парк с придомовым, какие здания сохранились, а какие разрушаются, можно посмотреть в фоторепортаже ИА REGNUM.
Архитектурно-парковый ансамбль усадьба Пехра-Яковлевская — это памятник федерального значения, который охраняется государством. В настоящее время находится в ведении Российского государственного аграрного заочного университета (РГАЗУ).
Усадьба XVIII века принадлежала князьям Голицыным. Была построенная в деревне Яковлевское на левом берегу реки Пехорки. Князья владели усадьбой более двухсот лет. Деревня Яковлевское располагалась на Владимирской дороге — ныне Горьковское шоссе. Постепенно деревня разрослась, и в ней построили деревянную усадьбу в два этажа, в последствии, после пожара, главный дом перестроили в три этажа из кирпича.
Сменяющие друг друга наследники добавляли в благоустройство усадьбы каждый свое. На территории усадьбы построен храм, сейчас это действующий Преображенский храм.
Архитектурный ансамбль состоит из главного здания усадьбы, двух флигелей, колоннады, объединяющей их с главным домом. По бокам от главного корпуса расположены два корпуса. Предположительно, в них располагались театр и оранжерея.
За главным домом расположен парадный сад, ограниченный полукруглой лестницей, которая украшена скульптурами сфинксов. Сохранились старые фотографии, где рядом со скульптурами сфинксов были установлены скульптуры львов.
Внутри двора растут яблони, красивые кустарники и расположена сцена. Когда-то на этом месте был фонтан.
Территория усадьбы не ограничивается только зданиями, здесь большой парк, разграниченный аллеями. Жители ближайших районов любят здесь прогуливаться, заниматься спортом и просто встречаться со знакомыми. Фотографы приезжают и устраивают фотосессии в старинной усадьбе.
В глубине парка можно пройтись до мостика через реку Пехорка или свернуть в сторону, где расположена Лисья гора. Местные экскурсоводы рассказывают интересные загадочные истории, приоткрывая тайны парка.
Главное здание усадьбы, оранжерея и колоннады постепенно разрушаются и нуждаются в реконструкции. Часть зданий поддерживается в хорошем состоянии, так как в них расположена воскресная школа.
Добраться из Москвы можно на автомобиле по Горьковскому шоссе до перекрестка с Леоновским шоссе или на маршрутке от метро «Новогиреево» или от метро «Партизанская» до остановки РГАЗУ.