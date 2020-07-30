Нью-Йорк, США, , 10:56 — REGNUM В сети появилась «открывающая сцена» из предстоящего второго сезона сериала «Академия Амбрелла». Её опубликовали 29 июля на YouTube-канале Netflix.

В ролике показано, как Пятый попадает в альтернативную временную линию, где СССР воюет с США. В сцене сражения также можно увидеть всех главных героев, использующих свои способности.

Напомним, «Академия Амбрелла» — это популярный супергеройский сериал, выпущенный Netflix в 2019 году. Шоу основано на одноимённом комиксе от издательства Dark Horse Comics.

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