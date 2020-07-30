Сеул, , 10:03 — REGNUM 10 сентября в столице Южной Кореи пройдет 15-я церемония вручения наград международной премии Seoul International Drama Awards. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей оргкомитета премии.

По их словам, в связи с пандемией коронавируса церемония пройдет в здании телерадиокомпании MBC без участия зрителей. На церемонию приглашены только те, кто вручает и получает награды, то есть актеры, режиссёры, сценаристы, композиторы сериалов.

Мероприятие будет транслироваться через онлайн-платформу.

Известно, что в рамках премии также пройдет ряд различных мероприятий, в рамках которых можно будет ознакомиться с представленными сериалами и саундтреками.

В текущем году в конкурсе участвуют 212 сериалов из 41 страны, из которых 108 работ приходятся на страны Азии, 75 работ — на страны Европы.

Seoul International Drama Awards — единственная международная церемония вручения наград в области телепроизводства, проводящаяся в Южной Корее с 2006 года.