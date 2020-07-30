Москва, , 08:24 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам, организаторам и гостям IV Международного фестиваля оперы и балета «Херсонес», который открылся в Крыму, сообщается на сайте Кремля.

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Президент подчеркнул, что фестиваль с каждым годом набирает творческую силу и привлекает своей богатой и разнообразной программой всё больше участников.

«Нынешний фестиваль оправдает ожидания взыскательной публики, подарит радость встречи с настоящим искусством», — выразил уверенность Путин и пожелал участникам всего самого доброго.

Как сообщало ИА REGNUM, IV Международный фестиваль оперы и балета «Херсонес» пройдет в Севастополе в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» с 29 июля по 2 августа.

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