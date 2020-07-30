Тегеран, , 11:25 — REGNUM 29 июля исполнительный директор по делам иностранных студентов министерства науки, исследований и технологий Ирана (MSRT) заявил, что около 40 000 иностранных студентов обучаются в иранских университетах. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Hamed Saber

Абдолхамид Ализаде заявил, что более 2000 иностранцев ежегодно поступают в иранские университеты, 500 из которых платят за обучение. Кроме того, Ализаде призвал иранские университеты привлекать больше иностранных студентов в попытке увеличить свои доходы.

Он отметил, что иностранцы, обучающиеся в иранских университетах, соблюдают медицинские протоколы, при этом продолжая осуществлять академические исследования.

Согласно статистике, из 40 000 иностранных студентов в стране 29 000 обучаются в университетах, находящихся в ведении министерства науки, а остальные — в исламских университетах и высших учебных заведениях при министерстве здравоохранения.