Ульяновск, , 19:28 — REGNUM В Ульяновской области подводят итоги сдачи ЕГЭ. В настоящее время известны результаты по большинству предметов, при этом четыре выпускника получили максимальные 100 баллов сразу по двум предметам, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

ЕГЭ Дарья Антонова © ИА REGNUM

В основном этапе сдачи Единого государственного экзамена приняли участие более 5 тыс. выпускников. Власти заявляют, что результаты по многим предметам уже подведены, но публично ограничиваются данными по «высокобалльникам».

Так, министр образования и науки Ульяновской области Наталья Семенова сообщает, что по химии 100 баллов набрали 11 выпускников, «94 человека стали высокобалльниками», по обществознанию максимальный балл получили два человека, ещё «208 человек стали высокобалльниками».

«Последние полученные результаты нам также позволили определить сразу четырех стобалльников одновременно по двум ЕГЭ. Это выпускники из гимназии № 79 и лицея № 11 Ульяновска, а также из Барышской школы №1 и Ишеевского многопрофильного лицея», — отметила Наталья Семёнова.

Отметим, что русский язык в Ульяновской области на 100 баллов сдали 19 выпускников, профильную математику — один человек, информатику — двое, литературу — трое.

Ульяновские власти ранее отмечали, что все педагогические работники, которые участвуют в проведении ЕГЭ, прошли дистанционное обучение на учебной платформе Федерального центра тестирования. По решению губернатора Сергея Морозова для них будут установлены дополнительные единовременные выплаты от 3 тыс. до 5 тыс. рублей за работу на ЕГЭ. Доплату учителя получат по итогам экзаменационной кампании.

Как сообщало ИА REGNUM, основной этап сдачи ЕГЭ проходил с 3 по 25 июля, в настоящее время принимаются жалобы при несогласии с выставленными баллами. Дополнительный период проведения ЕГЭ предусмотрен в августе. Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что в 2020 году утечек экзаменационных материалов ЕГЭ не было, и экзамены проходят в штатном режиме.

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