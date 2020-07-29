Москва, 29 июля 2020, 18:21 — REGNUM В Государственном историческом музее открылась выставка «Федор Рокотов. Собрание Исторического музея». Гости смогут посетить экспозицию и увидеть работы как самого придворного портретиста императрицы Екатерины II, так и произведения его учеников. Выставка пройдет с 29 июля по 28 сентября.

Выставка «Федор Рокотов — Собрание исторического музея»
Выставка «Федор Рокотов — Собрание исторического музея»
Василий Иванов © ИА REGNUM

Многие из работ художника не сохранились до наших дней из-за пожара 1812 года, некоторые из дошедших до нас были повреждены, а по поводу принадлежности ряда портретов кисти Федора Степановича в искусствоведческой среде не было единого мнения. Подготовленная выставка дает ответы на большую часть вопросов и сомнений, окружавших профессиональную деятельность Рокотова.

На выставке «Федор Рокотов — Собрание исторического музея»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Вход в Государственный исторический музей
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выставка «Федор Рокотов — Собрание исторического музея»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выставка «Федор Рокотов — Собрание исторического музея»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Г. И. Скородумов — портрет Екатерины II с живописного портрета Ф. С. Рокотова
Василий Иванов © ИА REGNUM
Копия оригинального портрета императрицы Екатерины II
Василий Иванов © ИА REGNUM
Копия оригинального портрета императрицы Екатерины II
Василий Иванов © ИА REGNUM
Н. Я. Саблин. Портрет А. П. Сумарокова с живописного портрета Ф. С. Рокотова
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выставка «Федор Рокотов — Собрание исторического музея»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выставка «Федор Рокотов — Собрание исторического музея»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выставка «Федор Рокотов — Собрание исторического музея»
Василий Иванов © ИА REGNUM

По своей сути представленное собрание работ художника — это результат многолетнего труда коллектива отечественных реставраторов, искусствоведов и экспертов в области живописи, благодаря которому удалось установить подлинность ряда портретов, сформировать галерею копий и повторов работ Рокотова, созданных его учениками, а также и другими художниками, стремящимися сохранить его наследие и восстановить утраченные произведения. Фундаментальный портрет императрицы Екатерины, величавые изображения высших сановников России 18-го века и Москва, представленная в лицах именитых дворянских фамилий, — это Рокотов, возвращенный нам на выставке Государственного исторического музея.

Выставка «Федор Рокотов — Собрание исторического музея»
Выставка «Федор Рокотов — Собрание исторического музея»
Выставка «Федор Рокотов — Собрание исторического музея»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выставка «Федор Рокотов — Собрание исторического музея»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Портрет А. А. Яковлева
Василий Иванов © ИА REGNUM
Портрет А. Ф. Глебовой в детстве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Портрет Е. Н. Нелединской-Мелецкой
Василий Иванов © ИА REGNUM
Портрет Ф. Н. Ржевской
Василий Иванов © ИА REGNUM
Портрет великого князя Александра Павловича в детстве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Портрет генерал-аншефа графа П. И. Панина
Василий Иванов © ИА REGNUM
Портрет неизвестного военного
Василий Иванов © ИА REGNUM