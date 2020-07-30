30 июля 2020 | Время чтения 4 мин

Санкт-Петербург, , 11:42 — REGNUM Музей-заповедник «Царское Село» завершает подготовительный этап работ по воссозданию внутреннего убранства Зубовского флигеля Екатерининского дворца. Несмотря на все препоны, которые создала пандемия коронавируса, руководство надеется, что свои двери эти залы распахнут в 2023 году, как и было запланировано.

ГМЗ «Царское Село» Дарья Драй © ИА REGNUM

«Для нас, для музея-заповедника «Царское Село», реставрация — это своего рода бренд. Потому что так случилось исторически, что мы в общем-то находимся в конце вот этой очереди по восстановлению после войны наших разрушенных пригородных дворцов, и до сих пор исправляем тот ущерб, который был нанесен в период Великой Отечественной войны нашим пригородам», — сказала директор ГМЗ «Царское Село» Ольга Таратынова.

ГМЗ «Царское Село» Дарья Драй © ИА REGNUM

Камеронова галерея в ГМЗ «Царское Село» Дарья Драй © ИА REGNUM Камеронова галерея в ГМЗ «Царское Село» Дарья Драй © ИА REGNUM

ГМЗ «Царское Село» Дарья Драй © ИА REGNUM

Во время пандемии коронавируса, к огромному сожалению сотрудников ГМЗ, они были вынуждены остановить многие реставрационные проекты. Прежде всего из-за того, что пандемия требовала особых условий работы, а музей не сразу сумел под них подстроиться.

«И мы были очень ограничены в бюджете и тогда, и сейчас из-за того, что четыре месяца музей вообще не работал», — признала директор.

Директор ГМЗ «Царское Село» Ольга Таратынова Дарья Драй © ИА REGNUM

Однако этот конкретный стратегический проект понес минимальный урон — реставраторы «стояли» только пару недель, а затем получили разрешение продолжить работу.

Камеронова галерея в ГМЗ «Царское Село» Дарья Драй © ИА REGNUM

Зубовский флигель Екатерининского дворца в ГМЗ «Царское Село» Дарья Драй © ИА REGNUM

Зубовский флигель Большого Царскосельского дворца был реконструирован в 1779—1780 годах по проекту Юрия Фельтена. На втором этаже императрица оформила себе личную половину с помощью архитектора Чарльза Камерона. «Сейчас я устроилась с мистером Камероном: родом шотландец, якобит по убеждениям, большой рисовальщик, воспитанный на классических образцах, он получил известность благодаря своей книге об античных банях», — писала Екатерина II в августе 1779 года немецкому публицисту Фридриху Гримму.

Востановление Зубовского флигеля Екатерининского дворца Дарья Драй © ИА REGNUM

Фотография Зеркального кабинета Зубовского флигеля Екатерининского дворца Дарья Драй © ИА REGNUM

Одно из помещений Зубовского флигеля Екатерининского дворца Дарья Драй © ИА REGNUM Синий кабинет (Табакерка) Зубовского флигеля Екатерининского дворца Дарья Драй © ИА REGNUM

Директор Царскосельской янтарной мастерской Борис Игдалов в одном из помещений Зубовского флигеля Екатерининского дворца Дарья Драй © ИА REGNUM

Каждое помещение во флигеле должно было быть непохожим на другие, по задумке Камерона. Как только были завершены первые два, императрица переехала туда. Комнаты должны были демонстрировать «простоту со вкусом»: минимум позолоты, резьбы и ковров, максимум воздуха и книг. Материалы Камерон тоже использовал новые и необычные: синее, молочное и аметистовое стекло, зеркала, серебро, камины вместо печей, легкая лепка вместо золоченой резьбы.

Работа реставраторов в Лионском зале Зубовского флигеля Екатерининского дворца Дарья Драй © ИА REGNUM

Китайскийи зал Зубовского флигеля Екатерининского дворца Дарья Драй © ИА REGNUM Китайскийи зал Зубовского флигеля Екатерининского дворца Дарья Драй © ИА REGNUM

С октября 2019 года по 2023-й планируется воссоздать восемь интерьеров времен Екатерины II. Уже проделана работа над шедеврами эпохи классицизма, созданными Джакомо Кваренги и Камероном. Проекты Туалетной и Рафаэлевской комнат почти закончены, разрабатываются проекты по реставрации Китайского зала. Это самый большой среди личных покоев — будто своеобразный музей с уникальными коллекциями из японских, монгольских и китайских предметов искусства.

Фрагмент воссозданного декора в Лионском зале Зубовского флигеля Екатерининского дворца Дарья Драй © ИА REGNUM

Фрагмент воссозданного декора в Лионском зале Зубовского флигеля Екатерининского дворца Дарья Драй © ИА REGNUM

Фрагмент воссозданного потолка в Лионском зале Зубовского флигеля Екатерининского дворца Дарья Драй © ИА REGNUM Директор Царскосельской янтарной мастерской Борис Игдалов в Лионском зале Зубовского флигеля Екатерининского дворца Дарья Драй © ИА REGNUM

Фрагмент воссозданного потолка в Лионском зале Зубовского флигеля Екатерининского дворца Дарья Драй © ИА REGNUM

И здесь коронавирус принес проблемы. Из-за пандемии были прерваны переговоры с Китаем по подбору аналогов панно в этом помещении. Но в ближайшее время их собираются возобновить.

Лионский зал Зубовского флигеля Екатерининского дворца Дарья Драй © ИА REGNUM

Кроме того, вносятся последние изменения в проекты Купольного и Зеркального залов, идут альфрейные работы по деревянным колоннам Купольного зала, что предполагает тщательную прорисовку рисунка по сухой поверхности с нанесением нюансов освещения — теней, полутонов, бликов и сияний. Согласована модель лепных панно, начался сам процесс лепки.

Фрагмент отделки камина для Лионского зала Зубовского флигеля Екатерининского дворца в музее-заповеднике «Царское село» Дарья Драй © ИА REGNUM

Фрагмент отделки камина для Лионского зала Зубовского флигеля Екатерининского дворца в музее-заповеднике «Царское село» Дарья Драй © ИА REGNUM

На 50% восстановили паркет Зеркального зала, идет вычинка кирпичной кладки: уже сегодня можно увидеть историческую кладку, очищенную от поздних наслоений.

Но впереди — еще более кропотливая работа. Воссоздавать Зубовский флигель приходится по иконографическому материалу из коллекции музея — акварелям, фотографиям довоенного времени, коллекциям автохромов, выполненных в 1917 году. Особенно ценны изображения апартаментов Екатерины II в Большом Царскосельском дворце.

Фрагмент паркета для Зеркального кабинета в Зубовском флигеле Екатерининского дворца в музее-заповеднике «Царское село» Дарья Драй © ИА REGNUM

Фрагмент паркета для Лионского зала в Зубовском флигеле Екатерининского дворца в музее-заповеднике «Царское село» Дарья Драй © ИА REGNUM Фрагмент паркета для Лионского зала в Зубовском флигеле Екатерининского дворца в музее-заповеднике «Царское село» Дарья Драй © ИА REGNUM

«Уже начав работы, мы поняли, что столкнулись с большим количеством проблем, вопросов: очень многие производства, в частности, стекольные, керамические, в 1980-е годы были, прямо скажем, разрушены и потеряли свой высочайший уровень. И многие вещи, которые были сделаны XVIII веке, сегодня повторить оказалось проблемой. Но мы не боимся трудностей. У нас за спиной Янтарная комната с еще большим количеством загадок», — заметила Таратынова.

Восоздание керамики по сохранившимся оригинальным фрагментам Дарья Драй © ИА REGNUM

Процесс полировки лазурита Дарья Драй © ИА REGNUM Процесс полировки лазурита Дарья Драй © ИА REGNUM

Восоздание керамики по сохранившимся оригинальным фрагментам Дарья Драй © ИА REGNUM

Восоздание стекла по сохранившимся оригинальным фрагментам Дарья Драй © ИА REGNUM Восоздание стекла по сохранившимся оригинальным фрагментам Дарья Драй © ИА REGNUM

Она надеется, что специалисты нужной квалификации найдутся и в 2023 году любой желающий сможет посетить эти комнаты. Уже сейчас удалось найти изготовителя керамического декора — майолики — для Зеркального зала и производителя «сложного» стекла, которым украшали Опочивальню и Табакерку. Последнюю так прозвала сама Екатерина II за миниатюрные размеры — это был ее любимый кабинет, где она отдыхала с особо приближенными и писала пьесы.

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