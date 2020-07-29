Нью-Йорк, США, , 16:01 — REGNUM В сети раньше времени появился официальный трейлер второго сезона «Пацанов». Об этом 29 июля сообщает «Мир Фантастики».

В ролике показано, как главные герои сериала сражаются с супергероиней Штормфронт и её армией сверхлюдей. Премьера второго сезона ожидается 4 сентября 2020 года.

Напомним, «Пацаны» — это популярный супергеройский сериал от сервиса Amazon Prime Video. Шоу основано на одноимённой серии комиксов Гарта Эннисаи Дарика Робертсона.

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