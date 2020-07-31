Москва, , 06:11 — REGNUM Есть в Москве памятники, которые особо пришлись по сердцу жителям столицы. Эти памятники слились с городом, люди не представляют и не хотят представлять без них свою землю (в отличие от нелюбимых памятниках). О таких памятниках рассказывает автор ИА REGNUMАнастасия Алёшина.

Памятник «Дорогу утятам!» Анастасия Алёшина © ИА REGNUM

Наряду с известными на всю страну объектами культурного наследия, такими как памятники Александру Пушкину, Юрию Долгорукому, Покорителям космоса, Владимиру Маяковскому, в Москве есть и современные памятники, которые заслужили внимание и симпатию. К примеру, «Дорогу утятам!», чья история началась еще в 1941 году в США, где писатель Роберт Макклоски опубликовал сказочную повесть с таким названием. Книга полюбилась читателям настолько, что власти Бостона решили увековечить ее персонажей в бронзе. Мама-утка и ее восемь утят получились, как живые. Примечательно, что копию именно этой забавной и трогательной скульптуры подарила через 50 лет Барбара Буш Раисе Горбачевой в знак примирения между СССР и США.

В 2001 году на Болотной площади появилась необычная скульптурная группа «Дети — жертвы пороков взрослых», проект Михаила Шемякина. На первом плане изображены двое детей — позолоченные девочка и мальчик с завязанными глазами, возле ног которых лежат «Народные русские сказки» и сказки Пушкина. А вокруг них стоят полукругом 13 монстров, каждый из которых олицетворяет тот или иной порок.

Смотрите фотографии других примечательных памятников Москвы в репортаже Анастасии Алёшиной«Прогулки с ИА REGNUM: любимые памятники москвичей».