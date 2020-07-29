Оренбург, , 14:49 — REGNUM У Международного кинофестиваля «Восток & Запад. Классика и авангард», который пройдет 21−26 августа в Оренбуржье, новый программный директор — Роман Дорофеев, сообщают организаторы мероприятия.

Стоит отметить, до этого программным директором кинофестиваля была Барбара Лорей де Лашаррьер (Германия-Франция). Роман Дорофеев в 2019 году являлся членом жюри международного конкурса кинофестиваля.

Как отметили организаторы, Роман Дорофеев — известный специалист в области истории кино и кинотеатральной и фестивальной дистрибуции. Он работает в киноиндустрии 15 лет, провел множество фестивалей и ретроспектив, занимался репертуарным планированием первого артхаусного кинотеатра в Москве. Является директором по кинопрокату дистрибьюторской компании «Русский Репортаж», специализирующейся на прокате фестивального кино и арт-мейнстрима. Организует премьеры и прокат новых фильмов в СНГ и странах Балтии.

«На данный момент Романом проведена большая селекционная работа по формированию международного конкурса фестиваля. Ведутся переговоры с правообладателями картин, мы даже приглашаем создателей в Оренбург и членов международного жюри. А вдруг к концу лета ситуация нас порадует и всё будет, как прежде!», — сообщили в пресс-центре кинофестиваля.

Напомним, XIII Международный кинофестиваль пройдет в Оренбуржье с 21 по 26 августа. В Оренбурге для его проведения готовят специальный летний кинотеатр. Несмотря на пандемию, кинофестиваль состоится, однако пришлось ограничить число иностранных делегаций.

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