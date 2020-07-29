Оренбург, , 14:28 — REGNUM В Оренбурге для проведения XIII Международного кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и Авангард» создадут летний кинотеатр «На Беловке» возле Музея истории города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном минкульте.

Современный сценический комплекс с большим экраном, импровизированный зрительный зал, а также фанзона с дополнительным экраном будут принимать зрителей всю фестивальную неделю (21−26 августа). Сейчас решается вопрос о предварительной электронной регистрации.

Президент фестиваля Татьяна Воронецкая отметила, что коронавирус изменил мир, разобщил людей, заставил жить по новым правилам изоляции. «Я жду наших встреч. Весь период самоизоляции мы работали «на удалении» — готовили новые программы. Помимо новых фильмов, вы сможете посмотреть мировую классику — фильмы Ингмар Бергмана, Луиса Бунюэля, Федерико Феллини, Андрей Тарковского. Для детей — неожиданная современная анимация, как обещали. Хотим, чтобы после этих тяжелых дней изоляции — вы улыбнулись и насладились самой большой роскошью в мире — возможностью человеческого общения!», — сказала она.

Напомним, в Оренбуржье, несмотря на пандемию, решили не отказываться от проведения масштабного культурного мероприятия. Организаторы подчеркнули, что уделят особое внимание вопросам санитарной и общественной безопасности.

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