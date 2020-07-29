Оренбург, , 14:26 — REGNUM В Оренбуржье, несмотря на пандемию, решили не прерывать традицию и провести международный кинофестиваль «Восток&Запад. Классика и Авангард», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве культуры.

Планируется, что фестиваль пройдет с 21 по 26 августа. «К сожалению, в этом году организаторы вынуждены были ограничить число иностранных делегаций. Однако мы уверены, что это не помешает широкому культурному диалогу, развитию которого и служит «Восток&Запад», — сказал губернатор Денис Паслер.

Церемонию открытия сделает яркой и музыкальной известный российский композитор, автор музыки ко многим российским фильмам Алексей Айги и его коллектив «4'33».

Ожидает, что в рамках кинофестиваля регион посетят актеры Анна Снаткина, Виктор Васильев, Евгений Дятлов, Катерина Шпица, Сергей Чонишвили, Даниил Страхов, Владимир Гостюхин, Даниил Белых и Андрей Чадов.

Напомним, международный кинофестиваль «Восток&Запад. Классика и Авангард» пройдет в Оренбургской области в 13-й раз.