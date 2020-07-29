Москва, , 12:26 — REGNUM Классическая литература оказывает на человека облагораживающее воздействие, молодые люди должны взрослеть вовремя, и классическая литература им в этом подспорье, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 29 июля, комментируя инициативу Министерства культуры об отдельном хранении изданий с маркировкой «18+».

Как сообщалось ранее, согласно приказу Министерства культуры, библиотеки должны будут хранить книги с маркировкой «18+» отдельно от других изданий, чтобы они не были в свободном доступе для несовершеннолетних. В свою очередь член комитета Госдумы по культуре Ольга Германова в интервью РБК отметила, что, по данным комитета, этой маркировкой формально должны сопровождаться и многие классические произведения, от которых детей вряд ли следует ограждать.

«Будем надеяться, что в данном случае восторжествует позиция, озвученная членом комитета Госдумы по культуре Ольгой Германовой. Маркировать известные произведения мировой классической литературы «18+» — это из серии «заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибёт».

Германова говорит, что под существующую маркировку книг «18+» подпадают такие произведения классической литературы, как «Поднятая целина» и «Война и мир». Послушайте, они были в программе средней школы, мы читали их в 15—16 лет! Вы что хотите сказать, что сейчас у нас государство больше следит за нравственностью, чем следило Советское государство? Тут явно что-то не так с самим подходом к маркировке.

Есть произведения мировой классической литературы, которые действительно стоило бы прочитать после 18 лет, но в любом случае, там либо любовные сюжеты и сцены, либо сцены войны и насилия описаны так, что урона психике молодого человека это нанести не может, это же классика!

Книги «18+» хотят убрать из общих залов библиотек и хранить их где-то на удалении. А фильмы «18+» тоже уберут из общей сетки вещания? Не уберут.

Одним словом, классическая литература в любом случае оказывает на человека облагораживающее воздействие. У нас сейчас считается, что молодые люди стали более инфантильными, вот и возраст молодёжи хотят продлить до 35 лет, но я думаю, что это неверный подход. Молодые люди должны взрослеть вовремя, и классическая литература им в этом подспорье. Классическая русская литература и русская литература советского периода — само собой, но я бы очень рекомендовал Диккенса, Голсуорси, Драйзера, Фолкнера, Стендаля…