Сеул, , 12:28 — REGNUM Фильм южнокорейского режиссёра Пак Хун Чжона «Ночь в раю» покажут на Венецианском международном кинофестивале, который пройдет со 2 по 12 сентября, сообщает KBS.

Согласно опубликованным данным, картина будет представлена в рамках внеконкурсной программы.

Известно, что в общей сложности на фестивале будут представлены 72 картины из 50 стран мира.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фильм южнокорейского режиссёра Ён Сан Хо «Поезд в Пусан 2: Полуостров» покажут на Кинофестивале в Сиджесе, проведение которого запланировано на октябрь текущего года.

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